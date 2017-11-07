Пять тысяч рублей перечислила мошеннику администратор гостиницы в Великих Луках

13:06, 07 ноября 2017, ПАИ

В Великих Луках администратор одной из гостиниц стала жертвой мошенника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 4 ноября в Великих Луках администратору одной из городских гостиниц позвонил неизвестный гражданин. Он представился работником налоговой службы и попросил забронировать для него два номера. Кроме того, незнакомец попросил перечислить на указанный им счет пять тысяч рублей, якобы, для приобретения продуктов. Эти деньги он обещал компенсировать при встрече.

Администратор выполнила пожелания гражданина. Однако, вскоре выяснилось, что он оказался мошенником. По данному факту проводится проверка.