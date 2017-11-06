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У берегов Италии нашли 26 тел изнасилованных девушек

У берегов Италии нашли 26 тел изнасилованных девушек, пишет Gazeta.ru.

Предполагается, что они подверглись сексуальному насилию, а затем были убиты, когда пытались пересечь Средиземное море. Погибшим девушкам было от 14 до 18 лет. Их доставили на берег на испанском военном корабле вместе с 375 беженцами, которых подбирали в море.

В порту идет допрос пяти мигрантов. Прокуратура итальянского Солерно открыла уголовное дело по факту насильственной смерти.

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