У берегов Италии нашли 26 тел изнасилованных девушек
У берегов Италии нашли 26 тел изнасилованных девушек, пишет Gazeta.ru.
Предполагается, что они подверглись сексуальному насилию, а затем были убиты, когда пытались пересечь Средиземное море. Погибшим девушкам было от 14 до 18 лет. Их доставили на берег на испанском военном корабле вместе с 375 беженцами, которых подбирали в море.
В порту идет допрос пяти мигрантов. Прокуратура итальянского Солерно открыла уголовное дело по факту насильственной смерти.