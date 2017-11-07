Дно реки Оршанка в Новоржевском районе расчистили и углубили

14:47, 07 ноября 2017, ПАИ

В Новоржевском районе завершены работы по расчистке и дноуглублению реки Оршанка, что позволит защитить территорию от половодья и паводков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как рассказали в Государственном комитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, работы выполнялись в течение трех лет. За это время на более чем пятикилометровом участке было извлечено свыше 56 тысяч кубометров грунта, на площади 9 га спилены мешающие водообмену деревья. Для укрепления берега были посеяны многолетние травы, выполнена каменная наброска. На 7 га береговой линии проведена рекультивация территории.

По словам специалистов, принятые меры позволят нормализовать проход паводковых вод и избежать подтопления территорий — в 2013 году от весеннего половодья пострадало более 260 жителей Новоржева.

Напомним, что расчистка водоемов Псковской области проводится ежегодно. Работы выполняются за счет средств федерального бюджета. На расчистку реки Оршанка было направлено более 16 млн рублей. Также в этом году планируется начать дноуглубительные работы в Псковском озере, в районе деревни Шартово на острове Колпина.