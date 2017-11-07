Кражи тепловентилятора, наушников, шруповерта и мобильного телефона раскрыла полиция в Великих Луках

13:30, 07 ноября 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция раскрыла кражу тепловентилятора, наушников, шруповерта и мобильного телефона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, со 2 по 3 ноября в Великих Луках из квартиры дома по улице Садовой украли тепловентилятор и наушники. В этом преступлении подозревается безработный, ранее судимый мужчина средних лет. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, 1 ноября у дома по улице Вокзальной со скамейки свободным доступом совершена кража шуруповерта известной фирмы. Ущерб составил восемь тысяч рублей. Вскоре стражи порядка задержали 19-летнего безработного подозреваемого. Похищенное было изъято.

Еще один житель Великих Лук обратился в полицию с заявлением о том, что у него в такси во время следования по маршруту от Октябрьского проспекта до улицы Зверева был похищен смартфон. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка эта кража также раскрыта. Ведется проверка.