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Политика

Эстонские спецслужбы утверждают, что задержали готовившего кибер-атаку российского агента

Эстонские власти задержали на территории страны россиянина, который, по их мнению, является агентом ФСБ и мог готовить кибер-преступления против госучреждений страны. Об этом сообщает телеканал ERR со ссылкой на совместное заявление государственной прокуратуры и полиция безопасности Эстонии.

Сообщается, что задержанный арестован по подозрению в совершении ненасильственных действий, направленных против независимости и территориальной целостности Эстонии, а также «подготовке компьютерного преступления». По мнению прокуратуры, целью действий агента были госучреждения Эстонии.

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