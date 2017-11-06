Эстонские спецслужбы утверждают, что задержали готовившего кибер-атаку российского агента

13:29, 07 ноября 2017, ПАИ

Эстонские власти задержали на территории страны россиянина, который, по их мнению, является агентом ФСБ и мог готовить кибер-преступления против госучреждений страны. Об этом сообщает телеканал ERR со ссылкой на совместное заявление государственной прокуратуры и полиция безопасности Эстонии.

Сообщается, что задержанный арестован по подозрению в совершении ненасильственных действий, направленных против независимости и территориальной целостности Эстонии, а также «подготовке компьютерного преступления». По мнению прокуратуры, целью действий агента были госучреждения Эстонии.