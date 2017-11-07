166 юных шахматистов сразились на первенстве Псковской области

17:24, 07 ноября 2017, ПАИ

166 шахматистов приняли участие в личном первенстве Псковской области среди юниоров, которое прошло в детском оздоровительном лагере «Стремительный» в Печорском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области, в 2016 году за победу на турнире боролись 27 юных шахматистов.

Представленность различных территорий также увеличилась – в официальном протоколе вместо 12 районов и городов стало 16. К Пскову, Великим Лукам, Псковскому, Пыталовскому, Куньинскому, Красногородскому, Локнянскому, Плюсскому, Новоржевскому, Стругокрасненскому, Дедовичскому и Бежаницкому районам добавились Палкинский, Опочецкий, Невельский и Дновский.

По результатам шестидневных шахматных баталий были выявлены сильнейшие в двенадцати возрастных группах (с учётом объединения некоторых из них всего получилось семь турниров по швейцарской системе в 9 туров).

Среди мальчиков до 9 лет лидировали псковичи: первое место - Артём Овчаров — 9 из 9; второе место - Никита Виноградов – 8 из 9; третье место - Владислав Дружинин – 7 из 9.

Среди девочек до 9 лет (играли вместе с мальчиками) места распределились следующим образом: первое - Татьяна Шемонаева (Псков) – 6 из 9; второе - Екатерина Евсович (Плюсский район) – 3 из 9; третье - Елизавета Львова (Плюсский район) – 1 из 9.

Среди мальчиков до 11 лет на пьедестал поднялись представители Пскова: первое место - Вадим Кутепов – 9 из 9; второе место - Александр Кульнев – 7,5 из 9; третье место - Николай Никитин – 6,5 из 9. В Федерации шахмат отметили выступление ещё одного псковича – Тимофея Ковалёва, который лишь по четвёртому дополнительному показателю уступил третье место Николаю Никитину, с которым набрал равное количество очков.

Среди девочек до 11 лет основная борьба развернулась между великолучанкой Екатериной Арламовой и двумя представительницами Пскова – Василисой Вавиной и Кристиной Стельмашёнок. Набрав 8 очков из 9 возможных, первенствовала Екатерина Арламова, преследовательницы разыграли в личной встрече остальные места на пьедестале почёта – Кристина Стельмашёнок обыграла Василису Вавину и получила серебряную медаль. Обе шахматистки набрали по 7,5 очков из 9.

«Среди мальчиков до 13 лет до последнего тура было неясно, кто же все-таки получит медали – настолько плотная группа шахматистов после 8 тура претендовала на призовые места. Выиграв свою партию, Илья Можаров из Великих Лук набрал 7,5 очков из 9 и стал недосягаемым для соперников, а Дмитрий Воронов из Пскова свою партию проиграл и вылетел из призовой тройки (6,5 из 9). Дмитрий Хаймин из Пскова отстал от победителя на пол-очка – 7 из 9, третье место занял обыгравший Воронова Рустам Комилов из деревни Соловьи (Псковский район) – 6,5 из 9. Он же награждён грамотой за лучший результат среди районов», - отметили в Федерации.

Среди девочек до 13 лет больше всех очков набрала Анна Поздеева из Пскова (8,5 из 9), на пол-очка отстала Ася Якорева из Великих Лук, на очко – Алина Смирнова (Псковский район).

Среди юношей и девушек до 15 лет прошёл смешанный турнир, в котором первенствовала Валерия Малышева (Псков). Девушка получила сразу две золотые медали – и среди юношей, и среди девушек – 8,5 очков из 9, на пол-очка отстал её земляк Андрей Шубин, а ещё один пскович — Сергей Дмитриев – замкнул тройку призёров – 6,5 из 9. Второе место среди девушек досталось Дарье Кульневой – 6 из 9, а третье – Екатерине Маленковской – 5,5 из 9. Обе спортсменки представляют Псков. Лучшим шахматистом из районов в этой категории стал Никита Коржаков, представляющий Красногородск.

Юноши и девушки до 17 лет и до 19 лет сыграли в общем турнире: Наум Руденко получил первое место в общем зачёте и золотую медаль среди юношей до 19. Второе место до 19 лет среди юношей, первое до 17 среди юношей и девушек и первое до 19 среди девушек завоевала Виктория Емельянова (Великие Луки) — 7 очков из 9. Третьим в общем зачёте и бронзовым призёром среди юношей до 19 лет стал Иван Дмитриев (Псков) – 6,5 из 9. Три «серебра» – среди юношей до 17 и среди девушек до 17 и до 19 лет – получила Татьяна Коршакова (Великие Луки). Замкнули тройку призеров до 17 лет среди девушек великолучанка Элина Гольбрайх, а среди юношей – пскович Артём Старосельский.

Победители и призеры старших возрастов — до 17 и до 19 лет

Специальным призом от главной судейской коллегии соревнований за лучшую партию, сыгранную на турнире и прокомментированную самим игроком, был награжден Никита Брошко (Пыталовский район). Он получил в подарок книгу 4 чемпиона мира по шахматам Александра Алехина «На пути к высшим шахматным достижениям».

Каждый участник соревнований получил на закрытии памятный значок от руководства оздоровительного лагеря.