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Общество

Начался ПАИ-live с Евгением Вагиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

В прямом эфире проекта ПАИ-live началось интервью с кузнецом, художником-реставратором, основателем Псковского кузнечного двора Евгением Вагиным. Он - один из претендентов на победу во всероссийском проекте компании Google «Вдали от столиц».

Компания Google при поддержке российского Агентства стратегических инициатив запустила конкурс «Вдали от столиц». Цель проекта — дать возможность каждому жителю России сделать свою идею известной на всю страну и попасть на специальную Google-карту. В категории «российский туризм» в число финалистов конкурса после отборочного голосования через интернет вошел пскович Евгений Вагин. Оконачательные итоги организаторы подведут до 10 ноября.

В прямом эфире ПАИ-live Евгений Вагин расскажет о перспективах на победу в уникальном проекте, о работе кузнечного двора, оценит развитие псковской туристической отрасли. Свои вопросы ему можно оставить на странице ПАИ-live.  

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