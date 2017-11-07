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Общество

Евгений Вагин: В стране тысячи туристических маршрутов, но жюри в итоге отобрало нас

Основатель Псковского кузнечного двора Евгений Вагин считает, что сам факт, что его проект вышел в финал конкурса компании Google «Вдали от столиц», уже можно считать победой. «Конкуренция была велика: заявок по стране подано порядка 2 тысяч. У нас в стране тысячи туристических маршрутов и предложить что-то новое трудно, а жюри в итоге нас отобрало», - рассказал он в прямом эфире проекта ПАИ-live.

«То, что мы попали в шестерку лидеров - уже не мало», - добавил Евгений Вагин. «Вообще в конкурсах я не очень люблю принимать участие, это довольно тяжело», - признался он.

Евгений Вагин напомнил, что кузнечный двор организовывался в рамках и на территории Псковского музея-заповедника и изначально задумывался как туристический маршрут. «Но это было слишком скучно, поэтому мы провели кузнечные колядки, потом кузнечную елку, в общем, старались выходить из общепринятых рамок», - рассказал кузнец. 

Напомним, компания Google запустила конкурс «Вдали от столиц» при поддержке российского Агентства стратегических инициатив. Цель проекта — дать возможность каждому жителю России сделать свою идею известной на всю страну и попасть на специальную Google-карту. В категории «российский туризм» в число финалистов конкурса после отборочного голосования через интернет вошел пскович Евгений Вагин. Оконачательные итоги организаторы подведут до 10 ноября.

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