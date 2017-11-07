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Общество

Около 20 тысяч человек посещают Псковский кузнечный двор в год

В год Псковский кузнечный двор посещают от 10 до 20 тысяч человек. Об этом рассказал кузнец, художник-реставратор, основатель Псковского кузнечного двора, один из претендентов на победу во всероссийском проекте компании Google «Вдали от столиц» Евгений Вагин сегодня, 7 ноября, в прямом эфире ПАИ-live.

По его словам, с каждым годом количество туристов, посещающих Кузнечный двор, увеличивается, несмотря на то, что он не ведет активную рекламную кампанию. «Работает сарафанное радио. Вот на каникулах у нас были по две-три детские группы каждый день. Много «самоходов» - папа, мама, ребенок», - отметил Евгений Вагин.

Псковский кузнец также рассказал, что в Доме Ксендза, в соответствии с реконструкцией, планируется создать музей кузнечного дела и школу воскресного дня, где каждый за небольшую плату сможет сделать что-то своими руками.

«Мы проводим и экскурсии, и делаем сувениры, подарки, принимаем участие в реставрации храмов, выполняем частные заказы. У нас широкая палитра деятельности», - добавил Евгений Вагин.

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