Евгений Вагин: От того, что в Пскове нет парка кованых скульптур, страдают не кузнецы, а город и туристы

15:31, 07 ноября 2017, ПАИ

«От того, что у нас нет парка кованых скульптур или отдельных скульптур, страдаем не мы, а только сам город и туристы. Работа у нас есть», - рассказал в прямом эфире проекта ПАИ-live основатель Псковского кузнечного двора Евгений Вагин. Напомним, идея создания такого парка озвучивалась кузнецами в рамках подготовки Дня скобаря: праздника, на протяжении нескольких лет существовавшего в Пскове. Последний раз День Скобаря в Пскове организовывался в 2016 году.

«Про День скобаря и его возобновление - вопрос не ко мне», - заявил Евгений Вагин. «То, что праздник так выстрелит, мы не ожидали. Начинали с 5-8 тысяч, дошли до 12 тысяч посетителей. Потом праздник передали Театрально-концертной дирекции, у них не хватает финансов. Вопросы к ним», - пояснил он. «Знаю, что Месхиев [Дмитрий Месхиев – руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области] прилагал определенные усилия, но положительного ответа от городской администрации не получил», - добавил он.

«Мы сделали к Дням скобаря множество интерактивных фигур. Люди, которые у нас бывают, отмечают, что такого нигде не видели. Это вот все положит последствия Дня скобаря», - пояснил кузнец.