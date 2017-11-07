Иван Цецерский призвал псковичей не переживать за выполнение программы «Городская среда»

15:33, 07 ноября 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский призвал жителей города не переживать за выполнение программы «Городская среда» в этом году. «Она будет выполнена», - заявил глава города на координационном совещании по итогам октября 7 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, на прошлой неделе представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области провели мониторинг ремонта дворов Пскова, включенных в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в текущем году. Было установлено, что срок выполнения работ – 31 октября, однако, из 13 включённых в программу объектов работы завершены только на трёх.

Исполняющий обязанности главы администрации Пскова Игорь Калашников также добавил, что программу по формированию городской среды необходимо закончить. «Делается большое количество дворов, фактически работа по освоению средств на этих дворах завершится в конце ноября», - сказал он и добавил, что сначала идёт замена коммунальных сетей и только потом во дворе устанавливаются элементы благоустройства.