Чаще всего в октябре псковичи жаловались в ЕДДС на отопление

15:51, 07 ноября 2017, ПАИ

Чаще всего в октябре псковичи жаловались в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) на отопление, сообщил на координационном совещании 7 ноября председатель комитета по делам ГО и предупреждению ЧС администрации Пскова Владимир Воробьев. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Всего в ЕДДС поступили 5 тыс. 790 обращений, 4 тыс. 300 из них касались вопросов городского хозяйства. В основном они были связаны с отоплением, но статистика, по словам Владимира Воробьева, отвечает средним многолетним значениям вхождения в отопительный период.

Он также добавил, что в октябре в Пскове не было зарегистрировано ни одной чрезвычайной ситуации.