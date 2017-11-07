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Общество

Чаще всего в октябре псковичи жаловались в ЕДДС на отопление

Чаще всего в октябре псковичи жаловались в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) на отопление, сообщил на координационном совещании 7 ноября председатель комитета по делам ГО и предупреждению ЧС администрации Пскова Владимир Воробьев. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Всего в ЕДДС поступили 5 тыс. 790 обращений, 4 тыс. 300 из них касались вопросов городского хозяйства. В основном они были связаны с отоплением, но статистика, по словам Владимира Воробьева, отвечает средним многолетним значениям вхождения в отопительный период.

Он также добавил, что в октябре в Пскове не было зарегистрировано ни одной чрезвычайной ситуации.

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