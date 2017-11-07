К Ганзе-2019 в Пскове появится музей кузнечного дела

15:39, 07 ноября 2017, ПАИ

К Международным Ганзейским дням Нового временен, которые пройдут в Пскове в июле 2019 года, в городе появится музей кузнечного дела. Об этом рассказал в прямом эфире проекта ПАИ-live основатель Псковского кузнечного двора Евгений Вагин.

Кузнец перечислил работы его мастерской, установленные в Пскове: парковые скульптуры в сквере Искусств, оформление Серафимовского предела Троицкого собора, разнообразные въездные ворота и знаки, стокилограммовый знак почетного работника МВД. «Десяток наших работ в Пскове точно наберется», - резюмировал он.