Песня псковского кузнеца стала строевой в 76-й дивизии ВДВ (ВИДЕО)
«Песня «Война» в 76-й дивизии теперь стала строевой», - рассказал в прямом эфире проекта ПАИ-live основатель Псковского кузнечного двора, автор песен и исполнитель Евгений Вагин. Напомним, премьера песни война состоялась 23 февраля 2015 года в эфире «Русского радио»: ее исполнила Алла Пугачева.
Сама певица пояснила: «Песню «Война» написал такой мужик классный - кузнец из Пскова Евгений Вагин. Он не музыкант. И эта человеческая искренность меня подкупила. В одной из телепрограмм он передал Максиму Галкину для меня подарок - подкову, потрясающую розу и диск. Ну, я человек ответственный, диск послушала и совершенно обалдела от этой песни. Ничего особенно в ней нет. Только правда и честность. Мне больше и ничего не надо было».