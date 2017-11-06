73 псковича задержаны в октябре за пьянство за рулём
73 псковича задержаны в октябре за пьянство за рулём, сообщил на координационном совещании в администрации Пскова представитель ГИБДД. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Очень много пьяных за рулем», - констатировал глава Пскова Иван Цецерский.
В октябре на улицах города произошли 59 ДТП, в результате которых пострадали 82 человека. Шесть аварий случилось по вине пьяных водителей. Кроме того, зафиксированы 13 ДТП с участием детей. В них пострадали 16 несовершеннолетних.
Сотрудники ГИБДД выявили 238 административных правонарушений, в том числе порядка 100 протоколов составлены на пешеходов.