0
17:58
Руководитель группы компаний «Мега-холод» Татьяна Кириленок поборется за премию «Народное признание» в номинации «Лидер»
17:29
Российские регионы получат в 2018 году дотаций на 104 млрд рублей
11:10
Реструктуризацию долга Псковпассажиравтотранса перед облбюджетом назвал первоочередной задачей Александр Питиримов
16:03
Бизнесмен Юрий Подобед возглавил Агентство инвестиционного развития Псковской области
14:06
Валентин Каленский о снижении коммерческого долга регионов: Решение президента для нас очень актуально
18:10
Михаил Ведерников и замминистра финансов РФ договорились о реструктуризации госдолга Псковской области
11:32
Юрий Сорокин о снижении коммерческого долга регионов: Озвученное президентом поручение справедливо и своевременно
Еще новости
Экономика

Налоговики ответят на вопросы псковичей 10 и 11 ноября

10-11 ноября в Налоговой инспекции по городу Пскову состоятся дни открытых дверей, в ходе которых сотрудники налоговой ответят псковичам на все интересующие их вопросы. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 7 ноября, на координационном совещании в администрации Пскова рассказала руководитель городской налоговой инспекции Анна Кутузова.

По ее словам, в этом году в бюджет Пскова уже поступили 1 млрд 154 млн рублей налоговых сборов. Анна Кутузова напомнила, что сейчас идет акционная компания по уплате имущественных налогов, и попросила псковичей проявить свой гражданский долг и оплатить налоги.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Руководитель группы компаний «Мега-холод» Татьяна Кириленок поборется за премию «Народное признание» в номинации «Лидер»
06 ноября 2017
Руководитель группы компаний «Мега-холод» Татьяна Кириленок поборется за премию «Народное признание» в номинации «Лидер»
Российские регионы получат в 2018 году дотаций на 104 млрд рублей
03 ноября 2017
Российские регионы получат в 2018 году дотаций на 104 млрд рублей
Реструктуризацию долга Псковпассажиравтотранса перед облбюджетом назвал первоочередной задачей Александр Питиримов
03 ноября 2017
Реструктуризацию долга Псковпассажиравтотранса перед облбюджетом назвал первоочередной задачей Александр Питиримов
Бизнесмен Юрий Подобед возглавил Агентство инвестиционного развития Псковской области
02 ноября 2017
Бизнесмен Юрий Подобед возглавил Агентство инвестиционного развития Псковской области 5
Валентин Каленский о снижении коммерческого долга регионов: Решение президента для нас очень актуально
02 ноября 2017
Валентин Каленский о снижении коммерческого долга регионов: Решение президента для нас очень актуально
Михаил Ведерников и замминистра финансов РФ договорились о реструктуризации госдолга Псковской области
01 ноября 2017
Михаил Ведерников и замминистра финансов РФ договорились о реструктуризации госдолга Псковской области 4
Юрий Сорокин о снижении коммерческого долга регионов: Озвученное президентом поручение справедливо и своевременно
01 ноября 2017
Юрий Сорокин о снижении коммерческого долга регионов: Озвученное президентом поручение справедливо и своевременно
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ
31 октября 2017
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ 1

Идет загрузка...