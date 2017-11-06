Налоговики ответят на вопросы псковичей 10 и 11 ноября

15:53, 07 ноября 2017, ПАИ

10-11 ноября в Налоговой инспекции по городу Пскову состоятся дни открытых дверей, в ходе которых сотрудники налоговой ответят псковичам на все интересующие их вопросы. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 7 ноября, на координационном совещании в администрации Пскова рассказала руководитель городской налоговой инспекции Анна Кутузова.

По ее словам, в этом году в бюджет Пскова уже поступили 1 млрд 154 млн рублей налоговых сборов. Анна Кутузова напомнила, что сейчас идет акционная компания по уплате имущественных налогов, и попросила псковичей проявить свой гражданский долг и оплатить налоги.