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Культура

Зачем нам кузнец: ПАИ-live с Евгением Вагиным

7 ноября гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал кузнец, художник-реставратор, основатель Псковского кузнечного двора Евгений Вагин. Он - один из претендентов на победу во всероссийском проекте компании Google «Вдали от столиц». Окончательные итоги организаторы конкурса подведут до 10 ноября.

В эксклюзивном интервью ПАИ Евгений Вагин рассказал, почему псковские кузнецы чаще украшают парки в других городах, возобновится ли в Пскове проведение самого успешного городского праздника «День скобаря», сколько весит кованый милицейский значок в честь 100-летия органов внутренних дел и как творчество кузнеца изменило строевую подготовку в 76-й дивизии ВДВ.

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