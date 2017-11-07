Изменить областной закон в пользу многодетных предложил глава Пскова

17:45, 07 ноября 2017, ПАИ

Несправедливым назвал глава Пскова Иван Цецерский исключение из очереди на получение земельного участка тех многодетных семей, где дети достигли 18-летия. «Люди, стоящие на очереди... Их дети достигают 18 лет, и по закону их надо снимать с очереди. Это несправедливо», - заявил градоначальник на координационном совещании по итогам октября, которое провёл сегодня, 7 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский предложил внести поправки в областной закон, заручившись при этом поддержкой городского территориального органа Главного государственного управления соцзащиты населения Псковской области.

Заместитель начальника управления Антонина Григорьева также добавила, что в октябре на меры соцподдержки псковичей было направлено порядка 81 млн рублей. «Есть позиции, по которым поступило недостаточное финансирование, в том числе, по компенсации за капремонт», - уточнила она.