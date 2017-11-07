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Общество

Иван Цецерский рассчитывает, что гордуме хватит мудрости для «консолидированной работы на Псков»

Подводя итоги октября на координационном совещании 7 ноября, глава Пскова Иван Цецерский отметил, что в прошедшем месяце гордума сформировала составы всех комитетов и провела сессию, на которой депутатам удалось отработать все вынесенные на рассмотрение вопросы.  По мнению Ивана Цецерского, после прошедшей сессии  можно говорить о том, что гордуме хватит мудрости, чтобы «консолидировано работать на город», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также глава города сообщил, что на 16 ноября назначено принятие бюджета страны в Государственной Думе РФ во втором чтении, после которого Псков уже будет точно знать, в каких программах участвует на следующий год.

Кроме того,  он напомнил, что  в Пскове повторно проходит конкурс на замещение вакантной должности главы администрации города. До 14 ноября включительно идёт приём документов от желающих стать сити-менеджером, на  22 ноября назначено заседание конкурсной комиссии, где будут оценены документы соискателей, а также проведено собеседование с кандидатами.

Исполняющий обязанности главы администрации Пскова Игорь Калашников назвал главным в октябре – это вхождение города в отопительный сезон. «В этом году больших проблем не было, - заверил он. -  Сейчас с большим трудом приняли котельную компании «Псковавиа», за ней будут следить».

Игорь Калашников обратил внимание на то, что цент города сейчас находится в раскопках, поскольку идут большие работы по реконструкции улицы Свердлова и прилегающих территорий. Сдача объекта намечена на 2018 год.

До конца же года предстоит завершить реконструкции парка  Жертв революций.

И. о. сити-менеджера поздравил собравшихся со 100-летием революции и пожелал, чтобы «ноябрь прошел хорошо, а все планы сбылись».

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