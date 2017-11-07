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Общество

Более 1 тыс. 700 вакансий имеются в Пскове

По данным на 31 октября в Пскове имеются 1 тыс. 763 вакансии. Об этом сообщил представитель Псковского Центра занятости и населения на координационном совещании по итогам октября 7 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

С начала года в Пскове безработными признаны 1 тыс. 546 человек, 1 тыс. 48  -  трудоустроены.

По словам специалиста, в Пскове 742 человека находятся в поиске работы, более 600 из них – безработные. В октябре как ищущие работу были зарегистрированы  299 человек.   

Также было озвучено, что в 37 организациях города введён режим  неполного рабочего дня, под его действие попали более 4 тысяч горожан.

Долги по зарплате имеют  7 организаций, общая сумма -  40 млн. 800 тыс. рублей. Самая большая задолженность у компании ДСК. Глава Пскова Иван Цецерский сказал, что  находится в курсе ситуации и после встречи с директором ДСК Яном Лузиным вопрос должен решиться.

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