Более 1 тыс. 700 вакансий имеются в Пскове

17:34, 07 ноября 2017, ПАИ

По данным на 31 октября в Пскове имеются 1 тыс. 763 вакансии. Об этом сообщил представитель Псковского Центра занятости и населения на координационном совещании по итогам октября 7 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

С начала года в Пскове безработными признаны 1 тыс. 546 человек, 1 тыс. 48 - трудоустроены.

По словам специалиста, в Пскове 742 человека находятся в поиске работы, более 600 из них – безработные. В октябре как ищущие работу были зарегистрированы 299 человек.

Также было озвучено, что в 37 организациях города введён режим неполного рабочего дня, под его действие попали более 4 тысяч горожан.

Долги по зарплате имеют 7 организаций, общая сумма - 40 млн. 800 тыс. рублей. Самая большая задолженность у компании ДСК. Глава Пскова Иван Цецерский сказал, что находится в курсе ситуации и после встречи с директором ДСК Яном Лузиным вопрос должен решиться.