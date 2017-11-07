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Общество

Послание потомкам 50-летней давности вскрыли в Дно

Торжественная церемония вскрытия капсулы с письмом потомкам, живущим в 2017 году, прошла во вторник, 7 ноября, в Дновском районном культурном центре.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, капсула к 100-летию Октябрьской революции была замурована ровно полвека назад в основание обелиска частям и соединениям Советской армии, освобождавшим город от немецко-фашистских захватчиков.

На мероприятии присутствовали официальные лица и местные жители, среди которых были свидетели закладки капсулы в 1967 году. Многие из них отмечали, что очень волнуются и с нетерпением ждут этого момента.

В самом письме рассказывается о подвигах местных жителей в годы Великой Отечественной войны и достижениях советских тружеников в сельском хозяйстве, производстве и других отраслях. Также дновцы XX века обратились к потомкам с призывом хранить память о подвигах народа и чтить тех, кто отдал жизни за победу в Великой Отечественной войне.

Письмо будет передано на хранение в музей Дновского районного культурного центра, где с ними смогут ознакомиться все желающие.

Кроме того, как отметили организаторы сегодняшней акции, традиция будет продолжена. Уже скоро будет объявлен районный конкурс сочинений, лучшее письмо потомкам будет заложено в основание обелиска на 50 лет.

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