До -5 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью

18:20, 07 ноября 2017, ПАИ

8 ноября в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -5 до 0 градусов, днем – от +1 до +6.

Атмосферное давление выше нормы. Радиационный фон находится в норме.