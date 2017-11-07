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Общество

Начальник УГХ Пскова: Первый снег прошел как генеральная репетиция

«Первый снег прошел как генеральная репетиция. Надеюсь, все водители переобулись, на следующей неделе ожидается снег и гололед», - заявил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров на координационном совещании по итогам октября 7 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

 Алексей Захаров отметил, что для зимнего содержания улиц подготовлены техника и песок, все маршруты согласованы между правообладателями территорий, служба 055 постоянно реагирует за замечания и вопросы жителей, все данные передаются в УГХ.

Глава Пскова Иван Цецерский поинтересовался, достаточно ли запасенного песка и получил от Алексея Захарова утвердительный ответ.

«По линии снега, если будет снежная зима, место его складирования определено?», - спросил Иван Цецерский. Алексей Захаров заверил, что место для вывоза снега уже выбрано и сейчас объявлен конкурс среди компаний.

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