Универсальную спортплощадку открыли в Красногородске

17:50, 07 ноября 2017, ПАИ

7 ноября в Красногородске состоялось торжественное открытие универсальной спортивной площадки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, спортивный объект построен по программе «Газпром — детям», в рамках которой аналогичные площадки появились в этом году еще в семи районах.

От имени временно исполняющего обязанности губернатора региона Михаила Ведерникова со спортивным событием жителей Красногородска поздравил председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин. Он подчеркнул, что формирование здорового образа жизни и активное вовлечение жителей в занятия физической культурой и спортом сегодня является важной государственной задачей.

«Мы уверены, что на этот прекрасный стадион обязательно будут приходить не только школьники, но и взрослые, и физкультура станет неотъемлемой частью жизни жителей района», — сказал Иван Штылин.

Глава Красногородского района Валентина Понизовская поблагодарила администрацию Псковской области, компанию «Газпром» и фирму-подрядчика за создание в райцентре современного физкультурно-оздоровительного комплекса. Она пожелала школьникам новых спортивных успехов и выразила уверенность в том, что многие из них благодаря усердным тренировкам смогут стать известными спортсменами.

В продолжение церемонии состоялось вручение знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Завершился праздник футбольным матчем среди школьных женских команд.

Отметим, что на новом стадионе в Красногородске оборудовано футбольное поле с искусственным покрытием, созданы зоны для занятий волейболом и баскетболом, обустроены беговые дорожки и размещены гимнастические снаряды. Аналогичная площадка откроется на этой неделе в Пыталово.