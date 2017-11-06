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Политика

Кандидатов в Молодёжный парламент выдвинули псковские единороссы

Региональное отделение «Единой России» определилось с кандидатами в члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании на 2018-2020 годы. Решение по этому вопросу принято 7 ноября на заседании президиума регионального политического совета партии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения. 

«За два года каждый из тех ребят, которые пришли в Молодёжный парламент, смог продемонстрировать свои возможности и свой интерес, внимание к этому делу, утвердиться в том, насколько общественно-политическая деятельность совпадает с их устремлениями. Два года прошло, но это не означает, что на сто процентов состав должен претерпеть изменения. Основной костяк, который пришёл в Молодёжный парламент через открытый конкурс, сохранится через список «Единой России», - сказал заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной деятельности, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, курирующий работу Молодёжного парламента.

Он предложил включить в список кандидатов самых активных молодых людей из нынешнего состава Молодёжного парламента: начальника отдела по маркетингу Псковского облпо «Кооператор» Максима Афанасенко, гендиректора ООО «Угарёво» Артура Евтеева, заместителя директора по учебно-воспитательной работе лицея экономики и основ предпринимательства №10 города Пскова Дениса Матвеева, директора МУБ «Дновская теплоснабжающая организация» Владимира Петрова, исполнительного директора ООО «ГНБ-Строй» Дмитрия Яковлева и начальника отдела по работе с общественными объединениями  Управления внутренней политики администрации Псковской области Юлию Александрову.

Также в список вошли студенты Псковского государственного университета Иван Бакураев и Илья Лавриненко, индивидуальные предприниматели Максим Москвитин и Денис Бородин, консультант управления образования администрации города Великие Луки Екатерина Карпенко, специалист отдела по молодежной политике управления образования администрации города Великие Луки Марина Можайкина, студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Алексей Герасимов, заместитель председателя – начальник отдела по делам молодёжи комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова Владимир Журавлёв, помощник главы города Пскова Наталья Семёнова.

«Одна из целей, которую мы ставили перед собой, создавая Молодёжный парламент, заключается в том, чтобы дать возможность молодым людям проявить себя», - отметил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель областного Собрания Александр Котов и поблагодарил Виктора Остренко за проделанную в этом направлении работу. «Мне кажется, мы выбрали удачную форму формирования состава, есть и партийная составляющая, есть и конкурс», - добавил он.

Напомним, согласно положению о Молодежном парламенте, 50% его состава (22 человека) избирается на конкурсной основе, столько же делегируют региональные отделения политических партий, представленные в Собрании, пропорционально количеству фракционных мандатов.

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