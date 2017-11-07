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Общество

Опочецкие предприниматели узнали о возможностях подключения к сетям «Псковэнерго»

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» продолжают знакомство представителей субъектов малого и среднего бизнеса региона с возможностями доступа к электросетевой инфраструктуре. На днях в Опочке при поддержке районной администрации прошел День предпринимателя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Начальник отдела технологического присоединения «Псковэнерго» Максим Федоров представил карту загрузки центров питания на юго-западе области, подробно остановился на нормативно-правовой базе,  рассказал участникам встречи о внедрении новых механизмов, упрощающих процедуру подключения к сетям, и продемонстрировал возможности дистанционных сервисов по техприсоединению.

Представителей малого и среднего бизнеса интересовал вопрос о внедрении до конца текущего года  возможности электронного документооборота с использованием электронно-цифровой подписи (ЭЦП), о введенной с 1 ноября услуге «Персональный менеджер», основной принцип которой заключается в том, что непосредственное взаимодействие c заявителем  по всем вопросам технологического присоединения осуществляет исключительно один представитель  энергокомпании, а также о порядке определения необходимой максимальной мощности при подключении.

Несмотря на то, что в регионе наиболее популярной до сих пор остается очная форма общения со специалистами «Псковэнерго» (с начала 2017 года в Центры обслуживания потребителей компании обратились 18373  заявителей), порядка 10 процентов обращений от клиентов поступило именно через интернет-сервисы. Вместе с тем, получить консультацию по различным вопросам электроснабжения в Псковской области  можно также по единому телефону ПАО «МРСК Северо-Запада» 8-800-333-02-52.

Онлайн-сервисы для желающих подключиться к электросетям на территории ответственности «Псковэнерго» представлены на едином интернет-портале электросетевых услуг ПАО «Россети».

Информация для потребителей собрана в трех основных разделах: подключение к электросетям, потребление и учет электроэнергии и дополнительные услуги. Зарегистрированные пользователи портала имеют возможность в режиме онлайн узнать контакты клиентских подразделений электросетевой организации, произвести расчет необходимой мощности подключаемых устройств, найти ближайший к себе центр питания и оценить его загрузку,  оценить качество и доступность технологического присоединения.

Функционал портала позволяет с помощью инженерного калькулятора рассчитать ориентировочную стоимость технологического присоединения и установки прибора учета в каждом конкретном случае. В Личном кабинете заявители смогут не только подать заявку на услугу, но также контролировать ход выполнения процедуры техприсоединения.

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