Более 500 правонарушений выявили псковские полицейские во время операции «Букет»

18:18, 07 ноября 2017, ПАИ

В Псковской области полиция провела оперативно-профилактическое мероприятие «Букет», в рамках которой были раскрыты 14 преступлений и выявлены 524 административных правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Усилия стражей порядка были направлены на выявление и пресечение преступлений, а также административных правонарушений и в целом на оздоровление криминогенной ситуации», - подчеркнули в пресс-службе.

В период с 3 по 4 ноября сотрудники полиции осуществляли охрану общественного порядка, проверяли места массового пребывания граждан, увеселительные заведения, гаражные кооперативы, садовые товарищества. В проведении профилактической операции «Букет» были задействованы около 400 сотрудников полиции, представители частных охранных предприятий, а также члены народных дружин.