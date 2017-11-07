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Общество

Более 500 правонарушений выявили псковские полицейские во время операции «Букет»

В Псковской области полиция провела оперативно-профилактическое мероприятие «Букет», в рамках которой были раскрыты 14 преступлений и выявлены 524 административных правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Усилия стражей порядка были направлены на выявление и пресечение преступлений, а также административных правонарушений и в целом на оздоровление криминогенной ситуации», - подчеркнули в пресс-службе.

В период с 3 по 4 ноября сотрудники полиции осуществляли охрану общественного порядка, проверяли места массового пребывания граждан, увеселительные заведения, гаражные кооперативы, садовые товарищества. В проведении профилактической операции «Букет» были задействованы около 400 сотрудников полиции, представители частных охранных  предприятий, а также члены народных дружин.

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