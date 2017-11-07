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Общество

Более 6 тысяч псковичей и 100 организаций приняли участие в осенней уборке города

В осеннем месячнике по уборке Пскова от мусора приняли участие около 100 организаций и более 6 тысяч горожан, среди которых были работники различных предприятий, студенты, военнослужащие и курсанты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

На итоговом координационном совещании у главы города и. п. главы администрации Пскова Игорь Калашников рассказал, что всего за период проведения месячника по благоустройству приведено в надлежащее состояние свыше 30 территорий, в том числе парки, сады, скверы, улицы областного центра, набережные, дворовые и придомовые территории. Участки вблизи детских дошкольных учреждений были убраны от опавшей листвы дважды. «Были направлены письма каждому предпринимателю, который ведет свою торговлю в Пскове. На призыв присоединиться к уборке откликнулись владельцы более 200 торговых точек», - отметил Игорь Калашников.

Кроме того, за счет бюджетных средств проделана работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок бытового мусора. Работники коммунальных служб вывезли 12 свалок объемом около 350 кубометров.

Подводя итоги месячника, глава Пскова Иван Цецерский поблагодарил каждый коллектив и всех горожан, которые принимали участие в уборке: «Надеемся, что в следующий раз желающих не станет меньше, а, наоборот, число организаций, управляющих компаний, торговых предприятий и псковичей, которые захотят принять участие в субботниках, увеличится».

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