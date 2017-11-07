26 тысяч жителей Пскова ещё необходимо привить от гриппа в этом году

17:57, 07 ноября 2017, ПАИ

В этом году в Пскове необходимо привить от гриппа ещё 26 тысяч человек. Об этом заявила заместитель главы администрации Пскова Мария Михайлова на координационном совещании у главы города по итогам октября, которое состоялось сегодня, 7 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Мария Михайлова отметила, что самый высокий уровень иммунизации наблюдается среди работников детских садов. Она попросила всех руководителей относиться серьезно к прививкам.

Замглавы администрации города добавила, что в разных областях России в этом году начались заболевание гриппом, штамм которого совпадает с тем, что был в 2009-м году.

Глава Пскова Иван Цецерский поручил выяснить, как прошла прививочная компания в Псковском гарнизоне и организовать иммунизацию населения на рабочих местах.