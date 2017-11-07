Фамилия в списке должников у подъезда побудила мать жильца выплатить за него 100 тысяч рублей долга

19:30, 07 ноября 2017, ПАИ

Сто тысяч рублей задолженности внесено в счёт долга перед физическим лицом после того, как мать должника увидела фамилию сына в списке должников, размещенного на информационном стенде подъезда дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщил в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Судебные приставы города Пскова продолжают практику размещения на подъездах и информационных стендах жилых домов, где проживают должники списков граждан, имеющих долги.

Так, на исполнении в ОСП г. Пскова № 1 находилось на исполнении производство в отношении гражданина О. о взыскании задолженности в размере 581 тысячи рублей в пользу гражданина Т. В рамках исполнительного производства судебным приставом исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, для установления имущественного положения должника. На основании полученных ответов, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника находящиеся в банке или иной кредитной организации, а также подготовлено и направлено, для дальнейшего исполнения - постановление о временном ограничении на право выезда за пределы Российской Федерации.

При выходе в адрес по месту жительства должника, его имущественное положение установить не удалось, в связи с отсутствием гражданина О. дома. Однако, на информационном стенде дома (где проживает должник), был размещен список должников всего дома.

Через несколько дней, мать должника О. пришла на приём к судебному приставу-исполнителю и внесла в счёт долга сына — 100 тысяч рублей. Его фамилию она увидела в списке должников.

Напоминаем, что если вы не хотите, чтобы ваше имя появилось в списке должников на вашем подъезде - узнайте о том, нет ли у вас долгов на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств».