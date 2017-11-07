1
21:38
В Псковской области госинспекторами рыбоохраны за неделю изъяты 33 незаконных орудий лова
21:00
Представителей УИКов Пскова поблагодарили за работу на прошедших выборах в городскую Думу
20:08
Строительство новой школы и реализацию инвестпроектов обсудил Михаил Ведерников с главами Бежаницкого, Дновского и Дедовичского районов
18:23
Организаторы конкурса «Мисс Псков – 2017» устроили в праздник для воспитанников Ямской школы-интерната в аквапарке
18:15
Спасшая старика из болота невельчанка поборется за «Народное признание»
16:29
Легенда мирового парашютного спорта номинирована на премию «Народное признание»
16:24
Усилить работу полиции для предотвращения вандализма в Пскове попросил глава города
Еще новости
Общество

Фамилия в списке должников у подъезда побудила мать жильца выплатить за него 100 тысяч рублей долга

Сто тысяч рублей задолженности внесено в счёт долга перед физическим лицом после того, как мать должника увидела фамилию сына в списке должников, размещенного на информационном стенде подъезда дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщил в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Судебные приставы города Пскова продолжают практику размещения на подъездах и информационных стендах жилых домов, где проживают должники списков граждан, имеющих долги.

Так, на исполнении в ОСП г. Пскова № 1 находилось на исполнении производство в отношении гражданина О. о взыскании задолженности в размере 581 тысячи рублей в пользу гражданина Т. В рамках исполнительного производства судебным приставом исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, для установления имущественного положения должника. На основании полученных ответов, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника находящиеся в банке или иной кредитной организации, а также подготовлено и направлено, для дальнейшего исполнения - постановление о временном ограничении на право выезда за пределы Российской Федерации.
При выходе в адрес по месту жительства должника, его имущественное положение установить не удалось, в связи с отсутствием гражданина О. дома. Однако, на информационном стенде дома (где проживает должник), был размещен список должников всего дома.
Через несколько дней, мать должника О. пришла на приём к судебному приставу-исполнителю и внесла в счёт долга сына — 100 тысяч рублей. Его фамилию она увидела в списке должников.
Напоминаем, что если вы не хотите, чтобы ваше имя появилось в списке должников на вашем подъезде - узнайте о том, нет ли у вас долгов на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств».

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

В Псковской области госинспекторами рыбоохраны за неделю изъяты 33 незаконных орудий лова
07 ноября 2017
В Псковской области госинспекторами рыбоохраны за неделю изъяты 33 незаконных орудий лова
Представителей УИКов Пскова поблагодарили за работу на прошедших выборах в городскую Думу
07 ноября 2017
Представителей УИКов Пскова поблагодарили за работу на прошедших выборах в городскую Думу
Строительство новой школы и реализацию инвестпроектов обсудил Михаил Ведерников с главами Бежаницкого, Дновского и Дедовичского районов
07 ноября 2017
Строительство новой школы и реализацию инвестпроектов обсудил Михаил Ведерников с главами Бежаницкого, Дновского и Дедовичского районов
Организаторы конкурса «Мисс Псков – 2017» устроили в праздник для воспитанников Ямской школы-интерната в аквапарке
07 ноября 2017
Организаторы конкурса «Мисс Псков – 2017» устроили в праздник для воспитанников Ямской школы-интерната в аквапарке 2
Спасшая старика из болота невельчанка поборется за «Народное признание»
07 ноября 2017
Спасшая старика из болота невельчанка поборется за «Народное признание»
Легенда мирового парашютного спорта номинирована на премию «Народное признание»
07 ноября 2017
Легенда мирового парашютного спорта номинирована на премию «Народное признание»
Усилить работу полиции для предотвращения вандализма в Пскове попросил глава города
07 ноября 2017
Усилить работу полиции для предотвращения вандализма в Пскове попросил глава города
Песня псковского кузнеца стала строевой в 76-й дивизии ВДВ (ВИДЕО)
07 ноября 2017
Песня псковского кузнеца стала строевой в 76-й дивизии ВДВ (ВИДЕО) 1

Идет загрузка...