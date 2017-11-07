На Первенстве Пскова по плаванию установлены новые рекорды региона

19:34, 07 ноября 2017, ПАИ

В бассейне спорткомплекса СДЮСШОР по плаванию «Барс» прошло Первенство города Пскова по плаванию. В соревнованиях приняли участие 161 спортсмен 2000 года рождения и моложе. Победители определялись на каждой дистанции по лучшему техническому результату в двух возрастных группах: 2000-2003 года рождения и 2004-2006 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

В старшей возрастной группе на пяти дистанциях победила кандидат в мастера спорта Каролина Мордовцева (100 м, 200 м кроль на спине, 50 м, 100 м, 400 м вольный стиль). На четырёх дистанциях первыми стали кандидаты в мастера спорта Юлия Захарова (100 м, 200 м комплексное плавание, 50 м брасс и 50 м баттерфляй) и Андрей Морозов (50 м, 200 м кроль на спине и 50 м, 100 м вольный стиль).

На трёх дистанциях стали победителями два спортсмена: кандидат в мастера спорта Артём Савельев (200 м, 400 м и 1500 м вольный стиль) и Артур Сухарев (50 м, 100 м и 200 м баттерфляй). Кандидат в мастера спорта Лина Салихова, кандидат в мастера спорта Станислав Степанов и Анна Николаева победили на двух дистанциях. Четыре спортсмена из старшей возрастной группы стали победителями в этих соревнованиях единожды.

В младшей возрастной группе наиболее результативно выступили Варвара Степанова и Андрей Селягин. Варвара Степанова победила на четырёх дистанциях: 50 м, 100 м, 200 м брасс и 200 м вольный стиль. Андрей Селягин также стал первым на четырёх дистанциях: 50 м, 100 м, 200 м кроль на спине и 50 м вольный стиль.

Екатерина Исакова, Татьяна Степанова, Леонид Муров, Денис Зызин, Иван Чувахин стали первыми трижды, Юлия Силаева - дважды, Дарья Свиркина, Анна Леонова, Анна Алексеева, Ульяна Иванова, Ангелина Дьяконенко, Ян Светляков, Артём Кучеренко, Максим Иванов, Артём Качурин и Олег Ангелов - единожды.

В ходе соревнований нормативы, установленные для присвоения спортивных разрядов, впервые выполнили 23 спортсмена, обучающиеся в СДЮСШОР по плаванию «Барс».

Во время состязаний были установлены новые рекорды Псковской области. Андрей Селягин на дистанциях 100 м и 200 м кроль на спине установил рекорды для возраста 13 лет. Для возраста 15 лет на дистанции 50 м вольный стиль новый рекорд Псковской области установила кандидат в мастера спорта Каролина Мордовцева.