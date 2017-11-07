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Спорт

Псковские легкоатлеты из ДЮСШ «Надежда» стали призёрами матчевой встречи

Матчевая встреча по легкой атлетике среди спортивных школ, посвященная памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Е.А. Трубеева,  состоялась 5 ноября в городе Ломоносове. В соревнованиях приняли участие более 100 человек. Об этом Псковкому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

ДЮСШ «Надежда» из Пскова представила 13 легкоатлетов. По итогам соревнований победителями и призерами в отдельных видах стали псковские спортсмены: Елизавета Никитина и Александр Корепин — 1 место; Алексей Погорелов, Ирина Петрова и Никита Гоша — 2 место; Вячеслав Удалов — 3 место.

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