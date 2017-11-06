В деревне Большой Островок Дедовического района произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей

19:47, 07 ноября 2017, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации ДТП в Дедовическом районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о ДТП в деревне Большой Островок Пожеревицкой волости с участием двух легковых автомобилей поступило в 16:57. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека. Информация о пострадавших уточняется.