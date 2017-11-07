0
21:38
В Псковской области госинспекторами рыбоохраны за неделю изъяты 33 незаконных орудий лова
21:00
Представителей УИКов Пскова поблагодарили за работу на прошедших выборах в городскую Думу
20:08
Строительство новой школы и реализацию инвестпроектов обсудил Михаил Ведерников с главами Бежаницкого, Дновского и Дедовичского районов
18:23
Организаторы конкурса «Мисс Псков – 2017» устроили в праздник для воспитанников Ямской школы-интерната в аквапарке
18:15
Спасшая старика из болота невельчанка поборется за «Народное признание»
16:29
Легенда мирового парашютного спорта номинирована на премию «Народное признание»
16:24
Усилить работу полиции для предотвращения вандализма в Пскове попросил глава города
Еще новости
Общество

После вмешательства прокуратуры Пскова работникам ООО «Псковгеокабель» выплачены долги по зарплате

Прокуратура города Пскова принимает активные меры по защите прав работников на своевременную оплату труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Прокуратурой города Пскова проведена проверка соблюдения прав работников ООО «Псковгеокабель» на своевременное получение заработной платы. В ходе проверки установлено, что работникам организации не выплачена заработная плата за сентябрь 2017 года на общую сумму более 10,6 млн.рублей.

В этой связи и.о. заместителя прокурора города в адрес руководителя ООО «Псковгеокабель» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, имевшая место задолженность по оплате труда за сентябрь 2017 года организацией погашена, выплачен аванс за октябрь.

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, заработная плата работникам ООО «Псковгеокабель» произведена.

В целях недопустимости дальнейшего нарушения требований трудового законодательства в части своевременности выплаты заработной платы руководителю ООО «Псковгеокабель» объявлено предостережение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области госинспекторами рыбоохраны за неделю изъяты 33 незаконных орудий лова
07 ноября 2017
В Псковской области госинспекторами рыбоохраны за неделю изъяты 33 незаконных орудий лова
Представителей УИКов Пскова поблагодарили за работу на прошедших выборах в городскую Думу
07 ноября 2017
Представителей УИКов Пскова поблагодарили за работу на прошедших выборах в городскую Думу
Строительство новой школы и реализацию инвестпроектов обсудил Михаил Ведерников с главами Бежаницкого, Дновского и Дедовичского районов
07 ноября 2017
Строительство новой школы и реализацию инвестпроектов обсудил Михаил Ведерников с главами Бежаницкого, Дновского и Дедовичского районов
Организаторы конкурса «Мисс Псков – 2017» устроили в праздник для воспитанников Ямской школы-интерната в аквапарке
07 ноября 2017
Организаторы конкурса «Мисс Псков – 2017» устроили в праздник для воспитанников Ямской школы-интерната в аквапарке 2
Спасшая старика из болота невельчанка поборется за «Народное признание»
07 ноября 2017
Спасшая старика из болота невельчанка поборется за «Народное признание»
Легенда мирового парашютного спорта номинирована на премию «Народное признание»
07 ноября 2017
Легенда мирового парашютного спорта номинирована на премию «Народное признание»
Усилить работу полиции для предотвращения вандализма в Пскове попросил глава города
07 ноября 2017
Усилить работу полиции для предотвращения вандализма в Пскове попросил глава города
Песня псковского кузнеца стала строевой в 76-й дивизии ВДВ (ВИДЕО)
07 ноября 2017
Песня псковского кузнеца стала строевой в 76-й дивизии ВДВ (ВИДЕО) 1

Идет загрузка...