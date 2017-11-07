После вмешательства прокуратуры Пскова работникам ООО «Псковгеокабель» выплачены долги по зарплате
Прокуратура города Пскова принимает активные меры по защите прав работников на своевременную оплату труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.
Прокуратурой города Пскова проведена проверка соблюдения прав работников ООО «Псковгеокабель» на своевременное получение заработной платы. В ходе проверки установлено, что работникам организации не выплачена заработная плата за сентябрь 2017 года на общую сумму более 10,6 млн.рублей.
В этой связи и.о. заместителя прокурора города в адрес руководителя ООО «Псковгеокабель» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, имевшая место задолженность по оплате труда за сентябрь 2017 года организацией погашена, выплачен аванс за октябрь.
В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, заработная плата работникам ООО «Псковгеокабель» произведена.
В целях недопустимости дальнейшего нарушения требований трудового законодательства в части своевременности выплаты заработной платы руководителю ООО «Псковгеокабель» объявлено предостережение.