После вмешательства прокуратуры Пскова работникам ООО «Псковгеокабель» выплачены долги по зарплате

19:56, 07 ноября 2017, ПАИ

Прокуратура города Пскова принимает активные меры по защите прав работников на своевременную оплату труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Прокуратурой города Пскова проведена проверка соблюдения прав работников ООО «Псковгеокабель» на своевременное получение заработной платы. В ходе проверки установлено, что работникам организации не выплачена заработная плата за сентябрь 2017 года на общую сумму более 10,6 млн.рублей.

В этой связи и.о. заместителя прокурора города в адрес руководителя ООО «Псковгеокабель» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, имевшая место задолженность по оплате труда за сентябрь 2017 года организацией погашена, выплачен аванс за октябрь.

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, заработная плата работникам ООО «Псковгеокабель» произведена.

В целях недопустимости дальнейшего нарушения требований трудового законодательства в части своевременности выплаты заработной платы руководителю ООО «Псковгеокабель» объявлено предостережение.