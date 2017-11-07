Строительство новой школы и реализацию инвестпроектов обсудил Михаил Ведерников с главами Бежаницкого, Дновского и Дедовичского районов

20:08, 07 ноября 2017, ПАИ

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников продолжает серию встреч с главами муниципальных образований региона. Во вторник, 7 ноября, он обсудил проблематику и планы по развитию муниципалитетов с руководителями Бежаницкого, Дновского и Дедовичского районов. Об этом Псковскому агентству инофрмации сообщили в пресс-службе администрации реиона.

Сергей Михеев рассказал, что на территории Бежаницкого района успешно развивается сельское хозяйство. Один из лидеров АПК — молочная ферма на 1200 голов, благодаря которой муниципалитет занимает второе место в области (после Новосокольнического района) по производству молока. В планах инвестора строительство еще двух молочных ферм на территории муниципалитета.

Кроме того, недавно в регион пришел инвестор, который готов открыть производство замороженных и сублимированных ягод и фруктов на базе ОЭЗ «Моглино», а сырье выращивать в Бежаницком районе. Создание сырьевой базы позволит открыть около 200 новых рабочих мест и увеличить доходную часть районного бюджета, отметил Глава Бежаницкого района и в этой связи попросил у врио губернатора Михаила Ведерникова поддержки в реализации проектов.

На встрече Михаила Ведерникова и главы Дедовичского района Геннадия Афанасьева речь шла уже о предприятии по глубокой переработке древесины «Лесозавод «Судома», которое служит драйвером развития экономики района и региона в целом. Глава рассказал, что инвестор планирует построить в районе физкультурно-оздоровительный комплекс в рамках государственно-частного партнерства.

Также в ходе встречи глава Дедовичского района обратился к врио губернатора за финансовой поддержкой в ремонте кровли в нескольких учреждениях образования.

О строительстве новой школы в Дно на 500 мест шла речь на рабочей встрече врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главой Дновского района Валентиной Тюриной. Она рассказала, что новое образовательное учреждение будет построено вместо школы № 50, которая находится в аварийном состоянии. Техническое задание готово, проект закуплен, к строительству здания планируется приступить в следующем году. Сам объект будет сдан 1 сентября 2019 года.

Аварийное здание школы будет закрыто. С 1 января все ученики продолжат обучение в других школах города.

Врио губернатора Михаил Ведерников поручил главе района лично встретиться с учителями, школьниками и родителями, чтобы попросить их набраться терпения в связи с предстоящим переездом и возможными временными неудобствами.

Кроме того, Валентина Тюрина обратилась к Михаилу Ведерникову с просьбой оставить Дновский район в программе на 2018 год по строительству мини-стадионов, а также рассмотреть возможность о выделении дополнительных средств на ремонт дорог.