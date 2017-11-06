Геннадия Зюганова выдвинули на пост президента России

20:18, 07 ноября 2017, ПАИ

Местные организации КПРФ выдвинули кандидатуру лидера партии Геннадия Зюганова на выборы президента России в 2018 году. Как заявил политик в эфире «Первого канала», теперь это решение должен утвердить съезд КПРФ, который намечен на декабрь. «У нас готова программа "Десять шагов к достойной жизни". И эта программа может быть реализована сильной командой, поэтому состав конкретный назовем позже»,— сказал Геннадий Зюганов. «Я лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все организации»,— добавил лидер КПРФ.

Ранее о планах пойти на выборы заявили сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также оппозиционный политик Алексей Навальный. Помимо этого в выборах планируют принять участие трое женщин — журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, а также глава партии «Женский диалог» Елена Семерикова, пишет Коммерсант.

Геннадий Зюганов баллотировался на пост президента уже четыре раза — в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах.