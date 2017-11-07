Жителям Новосокольников напомнили правила противопожарной безопасности

20:27, 07 ноября 2017, ПАИ

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам провели 7 ноября профилактический рейд в городе Новосокольники. Цель рейда - проведение противопожарного инструктажа с гражданами, а также лицами категорий неблагополучных, многодетных и одиноких престарелых граждан и разъяснение им требований пожарной безопасности в жилых домах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе инструктажа было распространено четыре памятки о мерах пожарной безопасности, 16 листовок на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования», проинструктировано 11 человек под роспись. Проведено обследование двух жилых многоквартирных домов, выявлено одно место проживания категорий одиноких престарелых граждан.

Граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории г. Новосокольники и Новосокольнического района, основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населённых пунктов.