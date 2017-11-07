0
21:38
В Псковской области госинспекторами рыбоохраны за неделю изъяты 33 незаконных орудий лова
21:00
Представителей УИКов Пскова поблагодарили за работу на прошедших выборах в городскую Думу
20:08
Строительство новой школы и реализацию инвестпроектов обсудил Михаил Ведерников с главами Бежаницкого, Дновского и Дедовичского районов
18:23
Организаторы конкурса «Мисс Псков – 2017» устроили в праздник для воспитанников Ямской школы-интерната в аквапарке
18:15
Спасшая старика из болота невельчанка поборется за «Народное признание»
16:29
Легенда мирового парашютного спорта номинирована на премию «Народное признание»
16:24
Усилить работу полиции для предотвращения вандализма в Пскове попросил глава города
Еще новости
Общество

Жителям Новосокольников напомнили правила противопожарной безопасности

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам провели 7 ноября профилактический рейд в городе Новосокольники. Цель рейда - проведение противопожарного инструктажа с гражданами, а также лицами категорий неблагополучных, многодетных и одиноких престарелых граждан и разъяснение им требований пожарной безопасности в жилых домах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе инструктажа было распространено четыре памятки о мерах пожарной безопасности, 16 листовок на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования», проинструктировано 11 человек под роспись. Проведено обследование двух жилых многоквартирных домов, выявлено одно место проживания категорий одиноких престарелых граждан.

Граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории г. Новосокольники и Новосокольнического района, основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населённых пунктов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области госинспекторами рыбоохраны за неделю изъяты 33 незаконных орудий лова
07 ноября 2017
В Псковской области госинспекторами рыбоохраны за неделю изъяты 33 незаконных орудий лова
Представителей УИКов Пскова поблагодарили за работу на прошедших выборах в городскую Думу
07 ноября 2017
Представителей УИКов Пскова поблагодарили за работу на прошедших выборах в городскую Думу
Строительство новой школы и реализацию инвестпроектов обсудил Михаил Ведерников с главами Бежаницкого, Дновского и Дедовичского районов
07 ноября 2017
Строительство новой школы и реализацию инвестпроектов обсудил Михаил Ведерников с главами Бежаницкого, Дновского и Дедовичского районов
Организаторы конкурса «Мисс Псков – 2017» устроили в праздник для воспитанников Ямской школы-интерната в аквапарке
07 ноября 2017
Организаторы конкурса «Мисс Псков – 2017» устроили в праздник для воспитанников Ямской школы-интерната в аквапарке 2
Спасшая старика из болота невельчанка поборется за «Народное признание»
07 ноября 2017
Спасшая старика из болота невельчанка поборется за «Народное признание»
Легенда мирового парашютного спорта номинирована на премию «Народное признание»
07 ноября 2017
Легенда мирового парашютного спорта номинирована на премию «Народное признание»
Усилить работу полиции для предотвращения вандализма в Пскове попросил глава города
07 ноября 2017
Усилить работу полиции для предотвращения вандализма в Пскове попросил глава города
Песня псковского кузнеца стала строевой в 76-й дивизии ВДВ (ВИДЕО)
07 ноября 2017
Песня псковского кузнеца стала строевой в 76-й дивизии ВДВ (ВИДЕО) 1

Идет загрузка...