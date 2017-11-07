Молодых великолучан приглашают на службу в полицию
ОМВД России по городу Великие Луки приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, прошедших службу в Вооруженных силах Российской Федерации, имеющих образование не ниже среднего, физически подготовленных и годных по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.
Приоритеты службы:
- ежегодный основной отпуск продолжительностью 40 суток плюс 10 суток за особые условия службы;
- возможность получения бесплатного юридического образования в высших и средних специальных учреждениях системы МВД России;
- материальные поощрения (премии, материальная помощь);
- социальные гарантии;
- бесплатное медицинское обслуживание и обеспечение вещевым имуществом.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров ОМВД России по городу Великие Луки по адресу: г. Великие Луки, Октябрьский проспект д. 30/14, кабинет № 7 или № 9, контактный телефон (811-53) 5-27-81.