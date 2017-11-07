На соревнованиях полицейских в Пскове определились лучшие стрелки

20:40, 07 ноября 2017, ПАИ

Соревнования по стрельбе из боевого оружия прошли среди управлений, центров, отделов и строевых подразделений аппарата УМВД России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Соревнования были посвящены памяти подполковника внутренней службы Вячеслава Жемчугова, помощника начальника отдела МВД России – руководителя группы по работе с личным составом МО МВД России «Опочецкий», погибшего при исполнении служебного долга.

В личном первенстве в стрельбе из пистолета Макарова первые три места заняли М. Логунова, Д. Горский и В.Александров. В командном зачете победителями стали команды Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области, отделения мобилизационной подготовки и мобилизации, а также отделения информации и общественных связей и оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Псковской области.

Победители будут награждены дипломами, медалями и переходящим кубком.