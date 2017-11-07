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Общество

Роскомнадзор заблокировал четыре пиратских онлайн-кинотеатра

Операторы связи по решению Мосгорсуда должны закрыть доступ к четырем пиратским интернет-ресурсам, сообщается на сайте Роскомнадзора. «Решения о постоянной блокировке приняты на основании заявлений правообладателя ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА» в отношении сайтов kinokrik.net, prokinozal.ru, seriali.kz и wowfilm.net»,— говорится в сообщении.

Роскомнадзор подчеркивает, что сайты, внесенные реестр пиратских интернет-ресурсов, представляют собой онлайн-кинотеатры, их посещаемость составляет от 8 тыс. до 1,7 млн. российских интернет-пользователей в месяц. Всего на сегодняшний день блокируются более 630 пиратских интернет-ресурсов.

1 ноября вступил в силу закон об ограничении работы анонимайзеров — сервисов, которые позволяли обойти блокировки сайтов, идентифицируя пользователя как иностранного. Новый закон предполагает, что владельцы таких сервисов должны подключаться к черному списку Роскомнадзора и обязаны не пускать российских пользователей на запрещенные сайты.

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