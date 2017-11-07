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Общество

Представителей УИКов Пскова поблагодарили за работу на прошедших выборах в городскую Думу

Сегодня, 7 ноября, в городском культурном центре Пскова состоялось награждение за добросовестную работу по подготовке и проведению выборов в Псковскую городскую Думу 6 созыва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Глава Пскова Иван Цецерский поздравил председателей, членов участковых и территориальной комиссии Пскова: «Выборы были достаточно сложными с применением «черных» технологий, но, несмотря на это, они состоялись и признаны легитимными. На сегодняшний момент депутаты 6 созыва Псковской городской Думы уже приступили к работе по решению вопросов жизнедеятельности города».

Иван Цецерский пожелал членам участковых и территориальной комиссии успехов и вручил Почетные грамоты Псковской городской Думы.

«Большое количество жалоб в территориально избирательную комиссию во время прошедших выборов было связано не с нарушениями избирательного права, а с оспариванием действий кандидатов конкурентов. Этот факт еще раз подтверждает профессионализм членов избирательных комиссий», - подчеркнул в словах приветствия, председатель избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков.

Также к словам поздравления присоединился председатель территориальной избирательной комиссии Пскова Владимир Кротов.

 

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