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Общество

Законопроект о волонтёрстве одобрили в комиссии правительства

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила с учетом состоявшегося обсуждения законопроект о добровольчестве (волонтерской деятельности). Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Цель законопроекта — формирование единого подхода к регулированию отношений в сфере волонтерства. Законопроектом уравниваются понятия «волонтерство» и «добровольчество», что позволит устранить противоречие между рядом правовых актов в этой сфере. Определяется статус волонтерских организаций, организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляются требования, которым должны соответствовать такие организации и лица.

Законопроектом также предлагается расширить правовые условия волонтерской деятельности, которые могут быть закреплены в гражданско-правовом договоре между волонтером и благополучателем или юридическим лицом.

Определяются полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтерских организаций. Предусматривается утверждение регламентов взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений и других организаций с организаторами волонтерской деятельности, волонтерскими организациями, центрами поддержки волонтерства.

Предлагаемые законопроектом изменения позволят «обеспечить более четкое взаимодействие между волонтерами, организаторами волонтёрской деятельности, благополучателями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, повысить правовую защищённость волонтеров, которые получат дополнительные гарантии».

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

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