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Общество

Международный день КВН отмечается 8 ноября

В 2001 году 8 ноября Россия и некоторые страны СНГ впервые в истории отметили Международный день КВН — неофициальный праздник всех, кто каким-либо образом причастен к Клубу Весёлых и Находчивых (КВН). С тех пор он празднуется ежегодно, сообщает сalend.ru.

Идею праздника предложил президент международного клуба КВН Александр Масляков. Дата празднования была выбрана в честь годовщины первой игры Клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года.

Международный день КВН пока не включен в реестр всемирных праздников ООН, в России он также пока не стал официальным праздником.

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