День памяти погибших сотрудников органов внутренних дел отмечается 8 ноября в России

08:42, 08 ноября 2017, ПАИ

8 ноября в России отмечается как День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей (обязанностей военной службы) сотрудников органов внутренних дел РФ и военнослужащих внутренних войск МВД РФ, сообщает сalend.ru.

Это памятный день, утверждённый приказом МВД России, в нашей стране впервые отмечался в 2011 году. И с тех пор ежегодно в этот день мы вспоминаем всех тех, кто погиб при исполнении служебного долга. Благодаря их честному cлужению, сегодня мы живем в спокойствии и мире.

Не секрет, что профессия защитника правопорядка всегда была и остается одной из самых опасных в обществе. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом, сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. К сожалению, не обходится без боевых потерь. В МВД помнят о погибших коллегах, оказывают помощь родным погибших в части денежных выплат, оказания помощи с жильем, организации учебы и отдыха для детей.

Всего под патронажем МВД находится свыше 12 тысяч семей погибших, в которых воспитываются 5,5 тыс. детей. И сегодня в эту скорбную дату слова сочувствия и искреннего соболезнования семьям погибших и пострадавшим выражают руководство МВД России, представители силовых структур и власти. Традиционно проходят торжественные и памятные мероприятия во всех регионах страны. Сотрудники полиции вспоминают погибших товарищей и склоняют головы перед их памятью.