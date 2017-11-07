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Общество

Поиски биткоинов обошли золото

Поисковой запрос «купить биткоин» обошел индекс «купить золото» в Google Trends. На фоне новостей о криптовалюте поисковой индекс запроса «купить биткоин» достиг 100 баллов из 100, в то время как аналогичный индекс для «купить золото» застыл на уровне 74 баллов, пишет Лента.ру.

Чаще всего, как купить биткоин, ищут в Нигерии (100 баллов), Гане (93) и Австралии (52), причем у австралийцев еще более популярен классический металл — 100 баллов. Реже золотом интересуются в Сингапуре (68) и Объединенных Арабских Эмиратах (53 балла).

Агентство Bloomberg отмечает, что снижение интереса к золоту связано со снижением котировок драгметалла, который становится менее популярным на фоне рекордного роста рынка акций США. «На фоне американского рынка, который бьет один рекорд за другим, неудивительно, что золото сдает свои позиции», — заявил агентству директор департамента исследований в одной из крупнейших торговых площадок драгоценными металлами BullionVault Эдриан Эш.

Он также отмечает, что небывалый рост биткоина сделал криптовалютам лучшую рекламу, вынудив некоторых инвесторов присмотреться к электронным активам.

На вечер вторника, 7 ноября, за один биткоин давали 7089 долларов. За тройскую унцию золота на рынке давали 1274 доллара. В марте 2017 года биткоин догнал и перегнал в цене тройскую унцию золота.

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