В Псковской области госинспекторами рыбоохраны за неделю изъяты 33 незаконных орудий лова

21:38, 07 ноября 2017, ПАИ

За прошедшую неделю отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлено 90 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СЗТУ федерального агентства по рыболовству.

Наложено штрафов на сумму 241,6 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 135,5 тыс. рублей, изъято 52 кг водных биоресурсов, 40 незаконных орудий лова и 20 транспортных средств.

В Псковской области за аналогичный период выявлено 29 административных правонарушений. Наложено штрафов на сумму 33,1 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 28,5 тыс. рублей, изъято 4 кг водных биоресурсов, 33 незаконных орудия лова и одно транспортное средство.