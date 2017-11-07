У главы кадастровой палаты Ленобласти и его зама нашли припрятанные доллары, евро и миллионы рублей

22:01, 07 ноября 2017, ПАИ

Следователи СУ СК России по Ленобласти провели обыски и изъяли крупные суммы денег по уголовному делу о получении взятки в отношении 47-летнего директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленобласти Олега Михеева и его 34-летнего зама. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в 2016 году обвиняемые получили от одного из предпринимателей взятку в виде земельных участков в Ломоносовском районе Ленобласти и квартиры в Петербурге общей стоимостью не менее 56 млн рублей. «Поощрение» было получено за содействие в постановке на кадастровый учет земельных участков в Ленобласти.

В ходе обысков по месту жительства и работы были обнаружены крупные суммы денег. В банковских ячейках, принадлежащих обвиняемым, изъято более 32 млн рублей, 220 тыс. долларов и 24 тыс. евро.

Мужчины содержатся под стражей.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств, а также выявление иных эпизодов коррупционной деятельности обвиняемых.