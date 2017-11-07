Олег Тиньков отказался от гражданства США

22:25, 07 ноября 2017, ПАИ

Олег Тиньков отказался от гражданства США, запись об этом содержится в регистре американской налоговой службы (IRS) за первый квартал 2017 года, пишет Коммерсант. Там не уточняется, какой Олег Тиньков имеется в виду, но информацию о том, что это именно владелец «Тинькофф Банка», сообщила «Открытым медиа» представитель банкира. «У него было американское гражданство миллион лет назад. Он это и не скрывал. Он жил в Америке. И он даже в книжке своей писал про это. Но он уже много лет назад от него отказался», — заявила она.

Согласно положению американского законодательства, известному как «Поправка Рида», американские официальные лица могут отказать во въезде любому лицу, которое отреклось от гражданства США, в частности, по налоговым причинам.