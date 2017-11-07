Чеченскую школьницу, выбранную за лучшее стихотворение Путину, заподозрили в плагиате
В стихотворении о российском лидере Владимире Путине, с которым девятилетняя Хеда Ибахиева выиграла в конкурсе главы Чечни Рамзана Кадырова, найден плагиат, пишет портал «Юга.ру».
Около трех лет назад в Сеть выложили практически идентичный текст, отмечается в сообщении.
Глава северокавказской республики объявил конкурс на лучшее стихотворение о Путине в День народного единства. В конкурсе приняли участие тысячи человек. Кадыров пообещал, что «сочинившему лучшее стихотворение» подарят новый iPhone.