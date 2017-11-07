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Общество

Минэкономики прогнозирует ежегодные потери рынка труда на уровне 400-600 тысяч человек

Ежегодно в России в силу демографических причин с рынка труда будет уходить по 400-600 тысяч человек, считает замглавы Минэкономики Олег Фомичев. «С этого года у нас начинается, в силу демографических условий, масштабное сокращение людей трудоспособного возраста – с рынка труда будет уходить в год по 400-600 тысяч человек»,— заявил он в интервью «РИА Новости».

Однако, по его словам, через некоторое время Россия вновь выйдет на тренд на повышение по этому показателю, поскольку «демография будет восстанавливаться», кроме того, к тому моменту сформируются новые рабочие места в новых секторах.

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